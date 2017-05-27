الجيش يواصل عمليات اجتثاث “داعش” من ريف حمص الجنوبي الشرقي ويعيد الأمن والاستقرار للعليانية

واصلت وحدات من الجيش العربي السوري عملياتها في اجتثاث تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية من ريف حمص الجنوبي الشرقي وأحكمت سيطرتها على منطقة العليانية.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ سانا أن وحدات من الجيش وبالتعاون مع القوات الرديفة “استعادت في عمليات نوعية نفذتها خلال الساعات القليلة الماضية السيطرة على منطقة وقرية العليانية جنوب خنيفيس ب 10 كم وجنوب شرق البصيري بـ 46 كم بالريف الجنوبي الشرقي”.

وأشار المصدر إلى أن العمليات أسفرت عن “مقتل عدد من إرهابيي تنظيم داعش وتدمير أسلحتهم وعتادهم” مبيناً أن وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري تقوم بإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها إرهابيو التنظيم في المنطقة.

وأحكمت قوات الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة أمس سيطرتها على سلسلة جبال الأبتر ومناجم الصوانة وخنيفيس للفوسفات بالريف الجنوبى الشرقي لحمص وصولاً إلى طريق دمشق تدمر وذلك بعد ساعات من إحكام السيطرة على منطقة الباردة وقرية البصيري وجبل زقاقية خليل.