الجيش يوسع عملياته بريف حمص.. ويسيطر على تلة المدراج ونقاط أخرى

وسعت وحدات الجيش العاملة بريف حمص الشرقي بالتعاون مع القوات الرديفة نطاق عملياتها في إطار حربها على الإرهاب وأحكمت سيطرتها على مساحات جديدة موقعة خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد في صفوف إرهابيي تنظيم “داعش”.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة وسعت نطاق عملياتها بريف حمص الشرقي وبسطت سيطرتها على تلة المدراج و3 نقاط أخرى جنوب شرق أم السرج القبلي بريف حمص الشرقي.

وبين المصدر أن عمليات الجيش أسفرت عن القضاء على عدد من إرهابيي “داعش” وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.