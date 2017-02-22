الجيش يوسع نطاق سيطرته باتجاه الطريق بين مطار الزور والمدينة

نفذت وحدات الجيش العربي السوري وبتغطية من الطيران الحربي عمليات مكثفة على تجمعات تنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة دير الزور ومحيطها.

وفي منطقة المقابر على الأطراف الجنوبية للمدينة نفذت وحدات الجيش عمليات دقيقة ضد بؤر ونقاط تسلل إرهابيي “داعش” وسعت خلالها نطاق سيطرتها باتجاه الطريق الواصل بين مطار دير الزور والأحياء السكنية في المدينة.

وصرح مصدر عسكري أن العمليات في المنطقة أسفرت عن تدمير آليتين للإرهابيين والسيطرة النارية على إحدى التلال الحاكمة المشرفة على نقاط تحصن وانتشار الإرهابيين على طريق المطار.

وذكر المصدر أن الطيران الحربي نفذ غارات على تجمعات وتحصينات التنظيم التكفيري في مناطق المعامل والمقابر والثردة والمهندسين والحسينية وأحياء الحميدية والعمال والحويقة والراشدية والجبيلة وبلدة الصور قرب الحدود الإدارية مع محافظة الحسكة أسفرت عن تدمير عدد من الآليات وإيقاع العديد من الإرهابيين قتلى ومصابين.