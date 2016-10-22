الجيش يوقع قتلى في صفوف الإرهابيين بريف حمص الشمالي ويدمر عتادا لهم

وجهت وحدات من الجيش والقوات المسلحة رمايات نارية مكثفة على تجمعات ومحاور تحرك التنظيمات الإرهابية المنضوية تحت زعامة تنظيم “جبهة النصرة” في ريف حمص الشمالي.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح بأن: «الرمايات النارية تركزت على مقرات التنظيمات الإرهابية وخطوط إمدادها في وادي سليم شرق قرية القنيطرات على اتجاه تلبيسة وفي قرية كفرلاها بمنطقة الحولة بالريف الشمالي ما أسفر عن تدميرها ومقتل وإصابة العديد من الإرهابيين».

ودمرت وحدات من الجيش أمس عربات وسيارات مزودة برشاشات ثقيلة للتنظيمات الإرهابية في محيط تلبيسة وقرى الغجر وكيسين والزعفرانة بريف حمص الشمالي.