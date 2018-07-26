الجيـــش اليمنـــي يســـتهدف بارجـــة للنظــام الســـعودي فـــي الســـاحل الغـــربي

تمكنت القوة البحرية التابعة للجيش اليمني، أمس، من استهداف بارجة تابعة لقوات النظام السعودي، والمسماة “الدمام”، قبالة السواحل الغربية لليمن، فيما قتل عدد من مرتزقة العدوان السعودي وأصيب عدد آخر خلال عملية نفذتها وحدة الهندسة في الجيش اليمني واللجان الشعبية شمال صحراء ميدي في محافظة حجة اليمنية.

واعترف “التحالف السعودي” باستهداف القوات اليمنية سفينة سعودية وأكد إصابتها، مشيراً إلى أن “مهمة السفينة المستهدفة نقل النفط”، وفق ما زعم.

إلى ذلك قتل عدد من مرتزقة النظام السعودي وجرح آخرون بعد استهداف الجيش اليمني واللجان الشعبية مواقعهم في الساحل الغربي من اليمن، وقال مصدر عسكري: “إن عدداً من مرتزقة العدوان السعودي قتلوا وجرح آخرون في استهداف الجيش واللجان الشعبية بصاروخ موجّه لموقع تابع للمرتزقة في مفرق مقبنة حيس في محافظة الحديدة غرب اليمن”.

كما أعطب الجيش اليمني واللجان الشعبية، بحسب المصدر، مدرعة وطقماً للمرتزقة بعبوات ناسفة شرق التحيتا في الساحل الغربي لليمن.

وأعلن الجيش اليمني واللجان الشعبية السيطرة على مواقع قوات النظام السعودي في جبل مشعل بمحافظة جيزان، إثر عملية نوعية استهدفت حاميته بعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين، كما تمّ أسر عدد آخر إضافةً إلى تدمير ثلاث آليات عسكرية.

وكانت وحدات من الجيش اليمني واللجان الشعبية نفّذت الثلاثاء عملية إغارة على مواقع مرتزقة العدوان السعودي ودمرت آلية عسكرية في مديرية ناطع بمحافظة البيضاء.

بينما قتل خمسة من مرتزقة العدوان وأصيب آخرون في عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية بمحافظة مأرب.

هذا وأعلن تحالف العدوان إجبار طائرة تابعة للصليب الأحمر على الهبوط في مطار الملك عبدالله بجيزان، وقال: “إن الطائرة غيّرت مسارها الجوي بعد إقلاعها من مطار صنعاء متجهة إلى جيبوتي”.

واعتبر رئيس ‌‌‌‌‌‌‌اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي العملية دليلاً على رفض التحالف للسلام، كما وصف عدم فتح مطار صنعاء ورفع الحظر عنه بالجريمة المتعمّدة ضد الشعب اليمني.