الحاج حسن: المشروع الأمريكي الإسرائيلي الإرهابي سيهزم قريباً

من جهته أكد وزير الصناعة اللبناني حسين الحاج حسن أن الانتصار الكبير الذي حققه الجيش العربي السوري وحلفاؤه بهزيمة الإرهابيين في حلب يثبت أن المشروع الأمريكي الإسرائيلي الإرهابي بدأت أيامه بالأفول وستكتمل هزيمته قريبا.

وأشار الحاج حسن خلال احتفال تأبيني أقامه حزب الله في بلدة الأنصار البقاعية إلى أن الإرهابيين رغم تلقيهم كل أشكال الدعم من أمريكا وإسرائيل وتركيا والسعودية وقطر وبعض الدول الأوروبية هزموا وهزم معهم من يدعمهم مبينا أن الرابحين كثر وفي طليعتهم الشعوب التي اكتوت بنار الإرهاب وسورية وروسيا وإيران.

ولفت الحاج حسن إلى أن معركة حلب كشفت الحقيقة بأن ما تعرضت له سورية مؤامرة على الدولة السورية وعلى المقاومة والمنطقة من أجل تفتيتها وتجزئتها.

وفي الشأن اللبناني أكد الحاج حسن أن دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية في التصدي للإرهاب التكفيري موضع إجماع وطني مشيرا إلى أن الاستقرار في لبنان لم يكن ليحصل لولا التصدي الوطني الجامع للإرهاب .