الحاج حسن: سياسات اميركا وحلفائها لم تستطع هزيمة سورية ومحور المقاومة

أكد وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسين الحاج حسن أن سياسات الولايات المتحدة وحلفائها لم تستطع هزيمة سورية ومحور المقاومة.

وقال الحاج حسن خلال كلمة له ببلدة كونين في جنوب لبنان اليوم.. إن “السياسات الأميركية والغربية والإسرائيلية والسعودية وبعض الدول العربية والإسلامية لم تستطع تركيع سورية والمقاومة ووصلت إلى الفشل في كل الدول التي استهدفتها ابتداء من سورية ولبنان والعراق واليمن وصولا إلى محاولة حصار وإضعاف ايران فضلا عن روسيا والتأثير على قراراتها” مضيفا.. “وعليه فإن الحرب ما زالت مستمرة وستستمر حتى الحاق الهزيمة الكاملة بهذا المشروع الصهيوني الأميركي الإرهابي التكفيري السعودي الغربي”.

وتابع الحاج حسن.. “إن الإرهابيين وأسيادهم فشلوا طيلة ست سنوات في اسقاط سورية والعراق واليمن وفي ضرب المقاومة واضعاف إيران ولبنان واليوم بات داعمو الإرهابيين يصرخون ويندبون على إرهابييهم في حلب والموصل والرمادي وعلى فشلهم وإخفاقهم في اليمن”.

وحول الوضع في لبنان دعا الحاج حسن إلى تشكيل الحكومة اللبنانية على قاعدة الشراكة الوطنية الكاملة التي تحقق لكل اللبنانيين دورهم في بناء وطنهم من خلال مشاركتهم الجامعة والعمل على إقرار قانون انتخابي حديث ومعاصر.