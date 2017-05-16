الحالة الجوية خلال الـ 24 ساعة القادمة

تبقى درجات الحرارة اليوم أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديميا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة مع هبات نشطة تثير الغبار في المناطق الشرقية والبادية والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وبحسب المديرية تميل درجات الحرارة للارتفاع يوم غد لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية.