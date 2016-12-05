الحالة الجوية خلال الـ«24» ساعة القادمة

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 الى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية رطبة نسبيا في طبقات الجو العليا0.

توقعت مديرية الارصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات محلية من المطر وخاصة فوق المناطق الشمالية والساحلية، ويحذر ليلا من تشكل الصقيع في المرتفعات الجبلية وحدوث الضباب فى أغلب المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر، والرياح متقلبة خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبحسب المديرية تميل درجات الحرارة يوم غد للانخفاض قليلا لتصبح حول معدلاتها او أعلى بقليل.