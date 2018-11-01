الحالة الجوية خلال اليومين القادمين

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها في معظم المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة ومائلا للبرودة ليلا محذرة من تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية، والرياح متقلبة الى شمالية شرقية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ولا يطرأ أي تغيير على الحالة الجوية يوم الجمعة فيما تميل درجات الحرارة للانخفاض يوم السبت مع بقائها حول معدلاتها ويكون الجو غائما جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم أحيانا خلال ساعات المساء والليل لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر بدءا من المناطق الجنوبية الشرقية ويمتد تدريجيا الى باقي المناطق.