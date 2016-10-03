الحالة الجوية خلال اليومين القادمين

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي ضعيف من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية اليوم أن يكون الجو صحوا بشكل عام، وسديميا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها غدا بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية، والجو صحو بشكل عام، وسديمي في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.