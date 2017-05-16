الحد من ظاهرة المعاومة على أشجار التفاح في محاضرة بالسويداء

تركزت المحاضرة التي أقامها فرع نقابة المهندسين الزراعيين بالسويداء اليوم حول ظاهرة المعاومة “تناوب الحمل” على أشجار التفاح وكيفية الحد من تأثيرها على الإنتاج الزراعي.

ولفت رئيس مجلس فرع نقابة المهندسين الزراعيين بالسويداء أحمد حاتم إلى أن المحاضرة تأتي ضمن فعاليات النقابة لمتابعة الإنتاج الزراعي وخاصة التفاح الذي يعد المحصول الاستراتيجي بالمحافظة وذلك بهدف نشر الوعي لدى المزارعين وزيادة معارف الفنيين الزراعيين لتفادي ظاهرة المعاومة التي تتسبب بانخفاض الإنتاج وبشكل خاص للأصناف البيضاء من التفاح.

وأشار المهندس عصام حديفة من مديرية زراعة السويداء إلى أسباب ظاهرة المعاومة الفيزيولوجية المتعلقة بالصنف المزروع وكذلك الظروف البيئية والمناخية من درجات حرارة وهطول مطري ونقص تغذية الأشجار والتقليم الخاطئ.

وأكد ضرورة تطبيق مجموعة طرق للحد من المعاومة عبر تقديم الخدمات الزراعية بمواعيدها المناسبة وإضافة الأسمدة بالشكل الصحيح بناء على نتائج تحليل التربة وعدم المغالاة باستعمال السماد الآزوتي واتباع عمليات التقليم الفني الصحيح وإجراء الحراثات الخريفية بأوقاتها للاستفادة من كميات الأمطار والتطعيم على أصناف زراعية تتميز بانتظام الحمل ومكافحة الآفات الزراعية خاصة “البياض الدقيقي والأكاروسات”.

وتعتبر زراعة التفاح من الزراعات الرئيسة بالسويداء