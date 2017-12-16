الحرائق في ولاية كاليفورنيا تدمر أكثر من ألف مبنى

أدت الحرائق المتواصلة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية منذ الرابع من الشهر الجاري إلى تدمير أكثر من ألف مبنى وسط تحذيرات من اتساع رقعة الحرائق بسبب سرعة الرياح التي تنذر بمزيد من الدمار.

ونقلت رويترز عن إدارة الغابات والحماية من الحرائق قولها في بيان إن “الحريق الذي يعرف بإسم توماس أدى لتدمير أكثر من ألف مبنى بينها نحو 750 منزلاً في مناطق ساحلية جنوب كاليفورنيا منذ نشوبه في الرابع من كانون الأول الجاري” ليكون ثالث أكبر حريق في تاريخ الولاية بعد أن أججت الرياح العاتية نيرانه.

ويحاول الآلاف من رجال الإطفاء احتواء ألسنة اللهب وإخماد النيران الممتدة على مساحة 259 ألف فدان بمساعدة مروحيات تسقط مواد للحد من اتساع نطاق الحرائق ووصلت تكلفة مكافحة الحريق إلى 97 مليون دولار.

وقال مسؤولون “إن الجهود المبذولة حتى الآن تمكنت من احتواء الحريق بنسبة 40 بالمئة فقط وبالتالي فهو لا يزال يهدد 18 ألف مبنى.