الحرارة أدنى من معدلاتها

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غدا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر فوق المناطق الشمالية أما ليلا فيحذر من تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية وأغلب المناطق الداخلية.