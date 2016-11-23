الحرارة أدنى من معدلاتها بـ3–5درجات واحتمال تشكل الصقيع ليلاً

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر فوق المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية.

وليلا يكون الجو مائلا للبرودة ويحذر من تشكل الصقيع على المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتبقى درجات الحرارة غدا دون معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية ويكون الجو صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة.