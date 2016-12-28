الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو /2 الى 4/درجات

توالي درجات الحرارة ارتفاعها مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو/2 الى 4/ درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الارصاد الجوية فى نشرتها المسائية اليوم ان يكون الجو غدا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية خلال ساعات بعد الظهر والمساء وتكون الرياح شرقية الى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت المديرية من تشكل الصقيع والضباب ليلا فى أغلب المناطق الداخلية حيث يكون الجو باردا.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 12/4

المنطقة الجنوبية 13/5

المرتفعات الجبلية 9/صفر

المنطقة الوسطى 13/3

المنطقة الساحلية 16/10

المنطقة الشمالية 9/2

منطقة الجزيرة 12/3

المنطقة الشرقية 13/4

منطقة البادية 12/4