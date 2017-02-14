الحرارة أدنى من معدلاتها غدا وفرصة لهطل زخات من المطر

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية في معظم المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غدا غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد ويكون الهطل ثلجيا فوق المرتفعات الجبلية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق والمنطقة الجنوبية 10/3

المرتفعات الجبلية 5 / ناقص 2

المنطقة الوسطى 9/3

المنطقة الساحلية 14/6

المنطقة الشمالية 10/ 3

منطقة الجزيرة 10/ 2

المنطقة الشرقية 12/4

منطقة البادية 11/3