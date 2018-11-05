الحرارة أدنى من معدلاتها وأمطار غزيرة في بعض المناطق

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن تكون درجات الحرارة أدنى من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية رطبة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات ويكون الهطل غزيرا ومصحوبا بالرعد والبرد أحيانا وخاصة في المناطق الشرقية والبادية ويحذر من تشكل السيول في المنحدرات والوديان.

الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا لتصبح حول معدلاتها ويكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد.