الحرارة أدنى من معدلاتها وأمطار في بعض المحافظات

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلا لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 الى 5 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد في

طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت مديرية الارصاد الجوية فى نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الغائم جزئيا والغائم الماطر على فترات فوق اغلب المناطق وتكون الهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد احيانا وثلجية على المناطق التي يزيد ارتفاعها على 1000 متر، وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام ويحذر من تشكل الضباب ومن حدوث الصقيع فى اغلب المناطق الداخلية، كما تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 الى 4 درجات مئوية.

وشهد عدد من المحافظات هطلات مطرية اغزرها 85 مم فى البهلولية بمحافظة اللاذقية.