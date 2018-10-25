الحرارة أدنى من معدلاتها وأمطار في عدد من المحافظات

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم ماطر على فترات وتكون الهطولات غزيرة في المناطق الساحلية والشمالية الغربية والجبلية محذرة من تشكل السيول في المنحدرات والأودية.

وبينت المديرية أن الجو في المنطقة الشرقية يكون سديميا مغبرا كما يطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية والرياح جنوبية غربية معتدلة نشطة تصل سرعة الهبات إلى 50 كم بالساعة والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

وتوالي الحرارة انخفاضها يوم الجمعة لتصبح ادنى من معدلاتها بنحو 6 إلى 9 درجات مئوية والجو غائم جزئيا إلى غائم ماطر على فترات ويكون الهطل غزيرا احيانا كما تنشط سرعة الرياح الغربية لتصل إلى 70 كم بالساعة في بعض الأحيان.

وشهدت بعض المحافظات هطولات مطرية متفاوتة الغزارة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية كان أعلاها 28 مم في شطحة بمنطقة الغاب في محافظة حماة بحسب نشرة الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي.