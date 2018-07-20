الحرارة أدنى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم

توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو صيفيا عاديا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق المناطق الساحلية وسديميا حارا نسبيا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة أحيانا تثير الغبار في بعض المناطق الداخلية والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…