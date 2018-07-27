الحرارة أدنى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئيا

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق المرتفعات الساحلية وسديميا مغبرا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

وتكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تصل سرعتها حتى 70 كيلومترا بالساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…