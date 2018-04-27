الحرارة أدنى من معدلاتها والجو بين الغائم جزئياً والغائم ماطر

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بقليل نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية رطبة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يستمر الجو غداً بين الغائم جزئياً والغائم ماطر فوق أغلب المناطق ويكون الهطل غزيرا ومصحوبا بالرعد أحيانا كما يحذر من تشكل السيول في الوديان وبعض المناطق المنخفضة والرياح شمالية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

منطقة دمشق 22/14

المنطقة الجنوبية 21/14

المرتفعات الجبلية 16/9

المنطقة الوسطى 23/15

المنطقة الساحلية 23/16

المنطقة الشمالية 24/15

منطقة الجزيرة 23/14

المنطقة الشرقية 22/13

منطقة البادية 21/15

وشهدت بعض المحافظات اليوم هطولات مطرية ففي حمص عمت الأمطار كل مناطق المحافظة وكانت متفرقة وغزيرة في أغلب المناطق ومصحوبة بالرعد أحيانا.