الحرارة أدنى من معدلاتها وتحذير من تشكل الصقيع والضباب في أغلب المناطق

تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وباردا ليلا ويحذر من تشكل الصقيع والضباب في اغلب المناطق والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبحسب المديرية يستمر غدا الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق المناطق الساحلية والشمالية الغربية خلال ساعات بعد الظهر والمساء، كما توالي درجات الحرارة ارتفاعها مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات.

وشهد عدد من المحافظات هطلات مطرية اغزرها 58.8 مم في القرداحة بمحافظة اللاذقية.