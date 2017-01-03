الحرارة أدنى من معدلاتها وثلوج بسماكة 5 سم في سرغايا بريف دمشق

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 3 الى 5 درجات مئوية في اغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق مع تيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الارصاد الجوية فى نشرتها الصباحية أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق مناطق متفرقة وثلجية على المرتفعات الجبلية وليلا يكون الجو باردا في اغلب المناطق، ويحذر من تشكل الصقيع والجليد والضباب في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.

وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبالنسبة ليوم غد حذرت مديرية الارصاد من حدوث الصقيع والجليد في المرتفعات الجبلية وتشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر مع ميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2الى3 درجات مئوية ويكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الساحلية.