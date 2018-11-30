الحرارة أدنى من معدلاتها وزخات من المطر فوق المناطق الساحلية والشرقية

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في مقدمة منخفض جوي بطبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا يتحول إلى غائم أحيانا والفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر مصحوبة بالرعد وتكون غزيرة أحيانا خاصة فوق المناطق الساحلية والشرقية والجزيرة ويحذر من تشكل السيول في المنحدرات والوديان.

وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها وتبقى الفرصة مهيأة لهطل زخات من المطر في أماكن متفرقة من البلاد خاصة فوق المناطق الغربية والشرقية والجزيرة ويحذر من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام…