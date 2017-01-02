الحرارة أدنى من معدلاتها وفرص لهطول زخات مطرية

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 3 الى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوى سطحى يترافق مع تيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الارصاد الجوية فى نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غدا غائما جزئيا مع بقاء الفرصة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق المنطقة الساحلية والشمالية والجزيرة و باردا ليلا في أغلب المناطق ويحذر من تشكل الصقيع والجليد والضباب في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.

الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

منطقة دمشق 8/2

المنطقة الجنوبية 9/4

المرتفعات الجبلية 4/ 2-

المنطقة الوسطى 8/2

المنطقة الساحلية 15/8

المنطقة الشمالية 8/2

منطقة الجزيرة 9/2

المنطقة الشرقية 11/3

منطقة البادية 10/3