الحرارة أدنى من معدلاتها وهطولات مطرية أغزرها 60 مم في بوقا باللاذقية

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر في أماكن متفرقة من البلاد ويكون الهطل غزيراً فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية وثلجيا على المرتفعات الجبلية والرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غداً تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية وتتساقط الثلوج على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1200 متر.

وشهد عدد من المحافظات هطلات مطرية أغزرها 60 مم في بوقا بمحافظة اللاذقية.

وحسب النشرة المطرية لوزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بلغت كميات الأمطار خلال ال24 ساعة الماضية 7ر5مم في تلكلخ بحمص و6ر5 مم بالناصرة و6 مم في قلعة الحصن و5مم في مرمريتا ومثلها في العريضة.

وفي محافظة حماة بلغت 14مم بالرصافة و12مم في مصياف و10مم في وادي العيون و8مم في ربعو أما في منطقة الغاب وصلت إلى 26 مم في شطحة و25مم في عين الكروم و 16 مم في الكريم و15مم في أفاميا و12مم في السقيلبية.

وفي محافظة طرطوس بلغت 28مم في المدينة و23مم في القدموس و22مم في بانياس و20ر5مم في حمام واصل و18مم بالدريكيش.

وفي محافظة اللاذقية وصلت الى47مم في المدينة و41مم في المزيرعة و40مم في القرداحة مثلها في وادي قنديل و60مم في بوقا و42 مم في البهلولية و30مم في الحفة و18مم بصلنفة و14ر8مم بالقطيلبية.