الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو «2 الى 4» درجات

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 الى4 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الارصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام، مع فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر فوق المناطق الشمالية والجزيرة، وليلا يحذر من تشكل الصقيع في المرتفعات الجبلية ومن حدوث الضباب في اغلب المناطق الداخلية، وتكون الرياح متقلبة خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبحسب المديرية تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلا غدا مع بقائها اعلى من معدلاتها بنحو 2 الى 3 درجات مئوية.