الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة ومائلاً للبرودة ليلاً محذرة من حدوث الضباب في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج فيما توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي غداً لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية.

درجات الحراة المتوقعة لأيام: