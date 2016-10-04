تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 3 الى 6 درجات مئوية نتيجة بقاء البلاد تحت تأثير امتداد منخفض جوي من الجنوب الشرقي المترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الارصاد الجوية في نشرتها الصباحية اليوم ان يكون الجو حارا نسبيا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام، مع فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر فوق المرتفعات الساحلية، وسديميا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية، والرياح متقلبة الى جنوبية غربية خفيفة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة غدا للانخفاض قليلا مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 الى 5 درجات مئوية، والجو حار نسبيا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام، مع فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر فوق المرتفعات الساحلية.