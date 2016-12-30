الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الغائم والماطر

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو يوم غد السبت متقلبا بين الغائم جزئيا والغائم الماطر على فترات ويكون الهطل ممزوجا بالثلج أحيانا فوق المناطق الشمالية وثلجيا على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على 1200 متر.

وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 10/2

المنطقة الجنوبية 11/3

المرتفعات الجبلية 6/ناقص 2

المنطقة الوسطى 12/3

المنطقة الساحلية 15/8

المنطقة الشمالية 9/1

منطقة الجزيرة 12/2

المنطقة الشرقية 13/3

منطقة البادية 12/2