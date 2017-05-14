الحرارة أعلى من معدلاتها والجو حار وصحو بشكل عام

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 8 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو حارا وصحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديميا في المناطق الشرقية والبادية وتكون الرياح متقلبة إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

فيما تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو4 إلى 7 درجات مئوية والجو حار وصحو بشكل عام وسديمي في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.