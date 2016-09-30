الحرارة أعلى من معدلاتها والجو صحو بشكل عام

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الارصاد الجوية في نشرتها المسائية اليوم ان يكون الجو غدا صحوا بشكل عام وسديميا في المناطق الشرقية والبادية والرياح غربية الى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 31/16

المنطقة الجنوبية 30/15

المرتفعات الجبلية 25/12

المنطقة الوسطى 32/15

المنطقة الساحلية 31/19

المنطقة الشمالية 32/16

منطقة الجزيرة 33/19

المنطقة الشرقية 34/20

منطقة البادية 33/18.