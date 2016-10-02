الحرارة أعلى من معدلاتها والجو صحو بشكل عام

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها المسائية اليوم أن يكون الجو غدا صحوا بشكل عام وسديميا في المناطق الشرقية والبادية والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 32/17

المنطقة الجنوبية 32/17

المرتفعات الجبلية 27/12

المنطقة الوسطى 32/15

المنطقة الساحلية 32/19

المنطقة الشمالية 33/17

منطقة الجزيرة 35/18

المنطقة الشرقية 36/19

منطقة البادية 34/18