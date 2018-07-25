الحرارة أعلى من معدلاتها والجو صحو بشكل عام

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 1 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صحوا بشكل عام وسديميا مغبراً وحاراً في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية ولطيفا على المرتفعات الجبلية ليلا مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية والجنوبية صباحا والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تثير الغبار في بعض المناطق الداخلية والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتميل درجات الحرارة للانخفاض غداً لتقترب من معدلاتها ويكون الجو صيفيا عاديا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق المرتفعات الساحلية ليلا وسديميا مغبرا وحارا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.