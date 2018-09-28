الحرارة أعلى من معدلاتها والجو صحو بشكل عام

تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها في معظم المناطق مع تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بامتداد مرتفع جوى شبه مداري في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للارصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صحوا بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديميا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية فيما يكون الجو معتدلا ليلا والرياح متقلبة الى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..