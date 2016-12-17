الحرارة أعلى من معدلاتها والجو غائما ماطرا

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها من /5/ الى /7/ درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوى فى طبقات الجو كافة يترافق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت مديرية الارصاد الجوية فى نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غدا غائما ماطرا على فترات وتكون الهطولات المطرية ممزوجة بالثلج أحيانا فى بعض المناطق الداخلية وثلجية على المرتفعات الجبلية التى يزيد ارتفاعها عن 1000 متر والرياح متقلبة الى شمالية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 7/2

المنطقة الجنوبية 8/3

المرتفعات الجبلية 3/-3

المنطقة الوسطى 7/-1

المنطقة الساحلية 11/4

المنطقة الشمالية 6/-1

منطقة الجزيرة 6/0

المنطقة الشرقية 8/1

منطقة البادية 7/1