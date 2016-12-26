الحرارة إلى ارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها

تميل درجات الحرارة للارتفاع قليلا مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت مديرية الارصاد الجوية فى نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام وتهطل زخات من المطر فوق أماكن متفرقة تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد احيانا وخاصة فوق المناطق الشمالية والساحلية وثلجية على المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وبحسب المديرية يبقى الجو غدا بين الغائم جزئيا والغائم الماطر على فترات فوق أغلب المناطق، وتكون الهطلات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحيانا وثلجية على المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر، كما يحذر من تشكل السيول في الوديان والمنحدرات وتكون درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بقليل .

وشهد عدد من المحافظات هطلات مطرية أغزرها 61 مم فى القطيلبية بمحافظة اللاذقية.