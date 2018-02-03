الحرارة إلى ارتفاع مع فرصة لهطل زخات خفيفة من المطر مساء فوق المناطق الساحلية

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 7 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم أحيانا خلال ساعات المساء خاصة فوق المناطق الساحلية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات خفيفة من المطر فوق تلك المناطق وليلا يكون الجو مائلا للبرودة خاصة فوق المرتفعات الجبلية خلال ساعات الليل والصباح الباكر والرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحراة المتوقعة لأيام ..