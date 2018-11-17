الحرارة إلى ارتفاع والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية من المطر فوق المرتفعات الساحلية محذرة من تشكل الضباب في بعض المناطق الداخلية والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما توالي درجات الحرارة ارتفاعها غدا لتصبح حول معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام.

هذا وشهدت المحافظات السورية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها في مصياف بحماة حيث بلغت 30 مم.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت في ريف دمشق.. سرغايا 5 مم وقطنا والزبداني 2 مم… والسويداء.. في عين العرب وصلخد 5 مم والسويداء وشهبا 3 مم… ودرعا.. في تل شهاب 7 مم ودرعا 4 مم ونوى والصنمين وبصرى 3 مم… والقنيطرة.. كانت في حضر 13 مم والقنيطرة 1 مم… وحمص.. في العريضة 22 مم وتلكلخ 18 مم وشين 13 مم وقلعة الحصن 12 مم ومرمريتا 10 مم والناصرة 9 مم والمخرم 6 مم وتلدو 5 مم وحمص 4 مم والرستن 3 مم… وحماة.. في مصياف 30 مم ووادي العيون 15 مم والرصافة 14 مم وربعو 10 مم وعين حلاقيم 8 مم والسلمية 6 مم وحربنفسه ومحردة 5 مم وكفر زيتا وصوران وعقيربات 4 مم وحماة والصورة 2 مم.

وفي طرطوس.. كانت في الشيخ بدر 27 مم والقدموس وصافيتا 25 مم ومشتى الحلو 13 مم والصفصافة 12 مم ودريكيش 10 مم وطرطوس 6 مم وحمام واصل 4 مم.

وفي اللاذقية.. سجلت في كسب 9 مم ومطار الباسل 6 مم والمزيرعة 5 مم والقرداحة 4 مم ووادي قنديل 1 مم.

وفي حلب.. سجلت في اعزاز 7 مم وعفرين 4 مم والباب 2 مم وحلب والسفيرة 1 مم.

وفي الرقة.. سجلت في السبخة وجديدة خابور 2 مم وتل ابيض 1 مم.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..