الحرارة إلى ارتفاع وتحذير من حدوث الصقيع وتشكل الضباب

يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو2 إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة، محذرة من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية ومن تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية وتكون الرياح متقلبة إلى شمالية غربية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

دمشق 14/3 المنطقة الجنوبية 15/4

المرتفعات الجبلية 10/ناقص 1 المنطقة الوسطى 14/2

المنطقة الساحلية 18/11 المنطقة الشمالية 14/3

منطقة الجزيرة 15/4 المنطقة الشرقية 17/6

منطقة البادية 14/3