الحرارة الى ارتفاع والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام

توالى درجات الحرارة ارتفاعها مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 الى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوى سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الارصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غدا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وتكون الرياح متقلبة الى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة..

دمشق 11/2 – المنطقة الجنوبية 12/1 – المرتفعات الجبلية 6/ناقص3 – المنطقة الوسطى 13/1 – المنطقة الساحلية 16/5

المنطقة الشمالية 12/2 – منطقة الجزيرة 10/1 – المنطقة الشرقية 12/3 – منطقة البادية 11/صفر