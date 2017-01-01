الحرارة الى انخفاض غداً.. والجو غائم ماطر فوق أغلب المناطق

تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 3 الى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية باردة ورطبة.

وتوقعت مديرية الارصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غدا بين الغائم جزئيا والغائم ماطر على فترات فوق أغلب المناطق وتكون الهطولات غزيرة فوق المنطقة الساحلية وممزوجة بالثلج في المناطق الشمالية والوسطى والجزيرة وثلجية على المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها على /1100/ متر.

وتكون الرياح جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط سرعتها أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة ..

منطقة دمشق 6/2

المنطقة الجنوبية 7/3

المرتفعات الجبلية 4/ ناقص2

المنطقة الوسطى 11/1

المنطقة الساحلية 15/8

المنطقة الشمالية 8/1

منطقة الجزيرة 10/2

المنطقة الشرقية 11/1

منطقة البادية 9/2