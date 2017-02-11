الحرارة تميل للانخفاض غدا وزخات من المطر فوق أغلب المناطق

تميل درجات الحرارة للانخفاض نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة رطبة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غدا غائما جزئياً إلى غائم بشكل عام مع توقع هطل زخات رعدية من المطر فوق أغلب المناطق ويكون الهطل غزيراً في المناطق الشمالية والجزيرة والرياح متقلبة إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة للغد:



دمشق 13/ 3

المنطقة الجنوبية 14/ 4

المرتفعات الجبلية 8/ صفر

المنطقة الوسطى 12/3

المنطقة الساحلية 18/7

المنطقة الشمالية 14/3

منطقة الجزيرة 14/2

المنطقة الشرقية 15/ 4

منطقة البادية 14/3

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوى سطحي يترافق بتيارات غربية رطبة في طبقات الجو العليا وأن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام يتحول إلى غائم خلال ساعات المساء والليل ويتوقع هطل زخات من المطر فوق أغلب المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بالرعد أحيانا والرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات رعدية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد كما تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام السبت والأحد والإثنين: