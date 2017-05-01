الحرارة تميل للانخفاض وفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة

تميل درجات الحرارة الى الانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوي ضعيف يمتد في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الارصاد الجوية فى نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غدا غائما جزئيا بشكل عام والفرصة مهيأة لهطل زخات محلية من المطر فوق مناطق

متفرقة من البلاد والرياح غربية الى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق والمنطقة الجنوبية 27/14

المرتفعات الجبلية 20/10

المنطقة الوسطى 28/13

المنطقة الساحلية 24/16

المنطقة الشمالية 26/13

منطقة الجزيرة 31/14

المنطقة الشرقية 32/16

منطقة البادية 30/14/0