الحرارة توالي ارتفاعها وزخات مطرية متوقعة فوق المرتفعات الساحلية

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح قريبة من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا فيما هطلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية أمطار متفاوتة الغزارة سجل اعلاها في تل علو بالحسكة حيث وصلت كميات الهطل إلى 40 مم.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق المرتفعات الساحلية ويكون مائلا للبرودة ليلا محذرة من حدوث الصقيع فوق المرتفعات الجبلية ومن تشكل الضباب في المناطق الداخلية خلال ساعات الصباح الباكر والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتستمر درجات الحرارة بالارتفاع غدا لتصبح حول معدلاتها في معظم المناطق والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق المرتفعات الساحلية والمناطق الشمالية الغربية.

يشار إلى أن معدل الحرارة لشهر تشرين الثاني يبلغ 22 درجة في اللاذقية وطرطوس، وفي درعا ودير الزور 21، وفي دمشق وحماة والحسكة والرقة 20، و19 في حمص وحلب، و18 في السويداء والقنيطرة وإدلب.