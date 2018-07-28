الحرارة توالي انخفاضها وفرصة لهطل زخات مطر فوق المرتفعات الساحلية

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للارصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو صيفيا عاديا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق المرتفعات الساحلية وسديميا مغبرا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية فيما تكون الرياح غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تصل سرعتها حتى 70 كيلومترا بالساعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام….