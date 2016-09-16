تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف للمنخفض الموسمى الهندى السطحى الذى يترافق بتيارات شمالية غربية فى طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الارصاد الجوية فى نشرتها المسائية اليوم ان يكون الجو غدا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وسديميا فى المناطق الشرقية والجزيرة والبادية والرياح غربية الى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة خلال ال/24/ ساعة القادمة:

دمشق 32/18 المنطقة الجنوبية 31/17

المرتفعات الجبلية 26/14 المنطقة الوسطى 33/19

المنطقة الساحلية 30/21 المنطقة الشمالية 33/18

منطقة الجزيرة 35/22 المنطقة الشرقية 36/23

منطقة البادية 35/21.