الحرارة حول معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي ضعيف في طبقات الجو كافة.

وتوقعت مديرية الارصاد الجوية أن يكون الجو غدا بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات محلية ربيعية من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد والرياح غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة:

دمشق 29/15

المنطقة الجنوبية 28/14

المرتفعات الجبلية 23/10

المنطقة الوسطى 29/14

المنطقة الساحلية 25/16

المنطقة الشمالية 28/13

منطقة الجزيرة 28/14

المنطقة الشرقية 32/16

منطقة البادية 30/15/.